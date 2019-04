LONIGO – Cittadino sventa furto in un’azienda

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

LONIGO: denunciato per ricettazione di materiale provento di furto.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno denunciato per ricettazione D.B., 40enne residente a Verona.

L’intervento al 112 è stato richiesto a Lonigo alle ore 6 del circa di sabato scorso, da parte di un cittadino che, transitando nei pressi di via Argine, aveva notato un’auto sospetta in sosta in prossimità della ditta Cartografica Veneta.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno rintracciato l’indagato mentre si trovava a bordo del veicolo segnalato. Dopo aver fornito giustificazioni poco plausibili, l’uomo è stato sottoposto a una perquisizione: all’interno del mezzo sono quindi state rinvenute 55 piastre in acciaio per fustellatura che, dagli immediati accertamenti svolti, erano state sottratte nel corso della notte dalla ditta in questione.

La refurtiva è stata restituita e dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica per i conseguenti provvedimenti nei confronti dell’indagato.