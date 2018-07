LONIGO – Ciclista travolta e uccisa da un’auto

Tragedia a Lonigo stamattina: una signora di 69 anni residente a Lonigo è stata travolta e uccisa da un’auto mentre era a bordo della sua bicicletta poco lontano dalla sua abitazione. L’episodio è avvenuto alle 8.30 in via Preon. Alla guida dell’auto (una Ford) un 56enne di Orgiano. La donna si stava recando al mercato settimanale del lunedì. E’ stata sbalzata in avanti per diversi metri. Immediati i soccorsi, anche con l’elisoccorso: ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.