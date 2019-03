LONIGO – Arrestato 43enne: non ha rispettato i domiciliari

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nella serata del 26 marzo 2019, davano esecuzione all’ordine di sospensione degli arresti domiciliari e conseguente accompagnamento in carcere, nei confronti di Hakil Manaj, 43enne di nazionalità albanese, residente a Lonigo.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, su segnalazione dei Carabinieri di Lonigo, nei giorni scorsi era stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per aver colpito al volto un giovane del luogo e avergli procurato delle lesioni guaribili in 7 giorni. Il litigio sarebbe avvenuto per futili motivi.

La condotta da egli tenuta ha portato l’Ufficio di Sorveglianza di Verona a disporre la sospensione del beneficio ed il prosieguo della pena nella casa circondariale di Vicenza (carcere di San Pio X) dove l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato.