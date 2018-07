LONIGO/ALONTE – Annunci di vendita on-line fasulli: 4 indagati

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

E’sempre più facile truffare le persone di buona fede on-line, soprattutto tramite i siti di vendita universalmente riconosciuti, dove purtroppo a fronte di molti venditori reali e leali, si può incappare spesso in truffatori veri e propri. I carabinieri di Campiglia dei Berici e Lonigo hanno denunciato negli ultimi giorni ben 4 persone.

C.C. 35enne residente a Taranto, è stata indagata dai Carabinieri per truffa poiché dopo aver pubblicato nel sito di vendite subito.it un’inserzione per la vendita di un capo di vestiario, aveva eseguire ad un uomo residente a Lonigo un bonifico di 105 euro senza tuttavia cedere il materiale e rendendosi irreperibile.

S.P 46enne residente a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, U.H 23enne residente a Verona, entrambi di nazionalità pachistana e S.M 36enne di nazionalità marocchina, residente a Brescia, sono stati anch’essiindagati per truffa in concorso poiché dopo aver pubblicato anche loro su subito.it un’inserzione di vendita di una mini car avevano fatto eseguire ad un uomo residente ad Alonte un bonifico di 1.000 euro senza poi cedere il veicolo e rendendosi irreperibili.