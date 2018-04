LONIGO – Ubriaco alla guida alle 9 del mattino: 2.000 euro di multa

Continua e si intensifica l’attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica del Corpo di Polizia Locale di Lonigo. Sono già infatti 12 i casi da inizio 2018, con trend in aumento rispetto agli anni precedenti, anche grazie all’aumento di controlli mirati. Gli accertamenti sono stati compiuti in tutti i 4 diversi Comuni di competenza del Corpo, prevalentemente in orario notturno, ma non sono mancati casi di guida in ebbrezza in fascia mattutina, e hanno riguardato automobilisti di diverse fasce di età. A tutti è stata ritirata la patente per la successiva sospensione, di durata variabile a seconda del livello di alcolemia riscontrata, in due casi la patente è stata revocata, mentre in 3 casi il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca. L’ultimo in ordine di tempo è il caso di T.G., 47 enne residente a Lonigo, che guidava intorno alle 9 del mattino con un alcolemia accertata pari a quasi 4 volte il limite consentito. Oltre a ciò si è accertato che al conducente era già stata sospesa la patente dalla Prefettura di Verona per una precedente guida in stato di ebbrezza qualche mese prima. Per questo motivo, oltre alla denuncia penale per la guida in alterazione alcolica, il soggetto è stato sanzionato con una pesante sanzione amministrativa di oltre 2.000 euro, la patente è stata ritirata per la revoca definitiva ed il veicolo è stato sequestrato per la confisca.