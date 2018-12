LONGARE – Salvato un setter inglese caduto in una cengia rocciosa

Alle 8:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona sopra le alture del cimitero di Lumignano di Longare per il salvataggio di un cane. Asia, un setter inglese, stava percorrendo insieme con il suo padrone un pianoro, quando attirata da qualcosa è caduta verticalmente per diversi metri, finendo su una cengia. I pompieri allertati dal cacciatore, che era in compagnia dell’animale, sono riusciti a raggiungere il cane, riuscendo a portarlo in salvo. Buone le condizioni dell’animale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.