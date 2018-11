LONGARE – L’associazione “Baschirotto” compie 30 anni

In occasione del trentesimo compleanno l’Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” ha organizzato un evento di particolare suggestione, per testimoniare questo importante traguardo. L’Associazione, ideata, voluta e fondata Anna e Giuseppe Baschirotto è stata la prima in Italia ad occuparsi di Malattie Rare nel lontano 1988, un anno dopo la morte del figlio Mauro. L’Associazione ha iniziato a dedicarsi, e si dedica tutt’ora, all’assistenza all’informazione, ricerca e cura di quelle malattie, 8000 ormai quelle conosciute, caratterizzate da difficoltà diagnostiche e terapeutiche a volte insormontabili e che comportano un elevatissimo carico gestionale ed emotivo ai malati e alle famiglie. Moltissimi i progetti, le iniziative, le attività assistenziali realizzate in questo lungo cammino assieme ai Malati Rari, e alle loro famiglie, che si trovano quotidianamente a confrontarsi con la propria realtà alla ricerca di speranza nuova per condividere nuova fiducia. In particolare sabato 1° dicembre alle ore 20.30 avrà luogo presso la Basilica di Monte Berico in Vicenza il concerto del Coro Polifonico “Antonio Vivaldi“ da Occhiobello in provincia di Rovigo e del Soprano Monica Bassi assieme al Coro “Accendi la Luce Israel” accompagnati dal gruppo “Maria’s Musical Ensamble”. Il Concerto è patrocinato dal Comune di Vicenza. La Corale “Antonio Vivaldi” nasce nel 1980 grazie ad un gruppo di appassionati del canto e si limita inizialmente ad animare la liturgia. Dal 1990 la Corale si arricchisce con la direzione del M° Alberto Guerzoni, concertista e compositore che ha ampliato il repertorio della corale con brani operistici, gospel e composizioni sacre molto apprezzate: Gloria di Vivaldi, pagine musicali di Mozart, Bach, Gounod e altri compositori. Dal 2004 la corale ha assunto il nome di “Coro Polifonico Antonio Vivaldi” con un proprio statuto. La corale ha partecipato a numerose rassegne, ed è stata invitata ad eseguire concerti in Duomo a Ferrara, Rovigo, Padova, Ravenna, Montecatini Terme, Forte dei Marmi, Santuario Madonna delle Grazie di San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Chiesa di San Marco al Campidoglio a Roma, Chiesa della Verna in Arezzo ecc. Si è inoltre esibita all’estero al Teatro di Mennecy (Francia) e nella Chiesa Evangelica di Renningen (Germania). Il coro si compone di circa 35 elementi e si avvale della collaborazione del soprano Rossana Antonioli e della Prof.ssa Gabriella Mirri in qualità di pianista accompagnatrice. Dal 2005 la corale propone nella città di Rovigo, un concerto di Natale per coro, orchestra e solisti, concerto che richiama un numerosissimo pubblico da tutte le località vicine, molto apprezzato dal pubblico e dalla critica.