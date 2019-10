L’Olimpico in diretta… in piazza dei Signori

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tutto pronto in piazza dei Signori per assistere a “La favola d’Orfeo” su maxischermo

Straordinaria opportunità ad ingresso libero per seguire in diretta l’opera in scena al Teatro Olimpico

E’ tutto pronto in piazza dei Signori per la visione alle 19.30 de “La favola d’Orfeo” sul maxischermo allestito grazie al generoso contributo di Paolo e Caroline Marzotto che rendono così disponibile al pubblico gratuitamente un capolavoro della musica di ogni tempo, con una proposta di alta divulgazione culturale.

Saranno 500 i posti a sedere a disposizione, liberi e non prenotabili, che consentiranno di seguire in diretta il capolavoro di Claudio Monteverdi per una durata di circa un’ora e mezza senza intervalli.

“La favola d’Orfeo” andrà, infatti, in scena la Teatro Olimpico in prima nazionale proprio stasera alle 19,30, con repliche il 23 e 24 ottobre, con ancora pochi posti disponibili, nell’ambito della seconda edizione di Vicenza Opera Festival, ideato dal maestro Iván Fischer e realizzato dalla Società del Quartetto.

Dopo il Falstaff verdiano dell’edizione 2018, quest’anno il celebre maestro ungherese alla testa della Iván Fischer Opera Company – ne fanno parte la Budapest Festival Orchestra, un cast internazionale di cantanti e un corpo di ballo di tredici danzatori – va agli albori del genere operistico proponendo una speciale versione de “La favola d’Orfeo” di Claudio Monteverdi che debuttò a Mantova nel 1607.

La personale rilettura del capolavoro monteverdiano è frutto di un meticoloso lavoro di ricerca del maestro Fischer che con questa sua produzione porta alla ribalta, per la prima volta, l’originale finale “dionisiaco” pensato dal librettista Alessandro Striggio: in sostanza, la musica degli ultimi minuti dell’Orfeo rappresentato al Teatro Olimpico è stata scritta ex novo da Iván Fischer il quale, oltre ad essere fra i più rinomati direttori d’orchestra del mondo, è anche un apprezzato compositore.