L’odioso passaggio a livello di Anconetta finisce a Roma

Odioso come tutti i passaggi a livello. Ma per i vicentini è un incubo

L’incontro svoltosi la scorsa settimana nella sede romana di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), dedicato al progetto della TAV tra il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’amministratore di RFI Fabrizio Gentile e i loro rispettivi tecnici, ha avuto un’appendice molto particolare che ha coinvolto alcuni cittadini. Rucco ha infatti voluto mettere in contatto diretto le parti, facendo incontrare alcuni delegati del comitato “Anconetta Futuro” (guidati dal consigliere comunale Roberto Cattaneo di Forza Italia) con i vertici e i dirigenti della Direzione Investimenti della società che li hanno accolti ed ascoltati senza alcun filtro.

“In questo importante momento di confronto – fa sapere il primo cittadino – il comitato ha illustrato, anche nei dettagli, l’ipotesi progettuale elaborata dai tecnici esperti di Italia Nostra che prevede l’interramento della linea ferroviaria senza alcun blocco del traffico veicolare sull’importante arteria stradale. Un’ipotesi che pochi mesi fa ha trovato ampio consenso da parte dei cittadini di Vicenza testimoniato dalla grande partecipazione alla petizione promossa dal comitato stesso. Quello di Roma rappresenta un importante passo in avanti per i cittadini di Anconetta che mi hanno ringraziato per averli coinvolti direttamente in un momento determinante per riprendere in esame le ipotesi, attualmente allo studio di RFI, di soppressione del passaggio a livello ad Anconetta con la cancellazione della previsione di cavalcavia estremamente impattanti e particolarmente indigesti alla popolazione. E’ in programma un nuovo incontro tra RFI ed il comitato per continuare la condivisione del progetto, anche per quanto riguarda uno studio dedicato all’illuminazione della zona”.

Per il consigliere comunale Roberto Cattaneo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, si è trattato di un evento particolare perché “è la prima volta che esponenti di un comitato composto da normali cittadini va ad esprimere la propria opinione e alle alte sfere di una società importante come RFI e per questo anch’io ringrazio il sindaco per questo atto di grande democrazia. Ritengo sia importante portare le istanze dei cittadini direttamente a chi poi è chiamato a prendere le decisioni finali, cosa mai avvenuta prima. In precedenza, infatti, andava l’assessore da solo, senza farsi accompagnare dai cittadini”.