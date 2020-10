Locale aperto fino all’1.30: proprietario multato e chiusura per 5 giorni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza nella notte fra il 17 e il 18 ottobre in viale Verona 222, al Chicken ‘n Chicken, fast food condotto da un cittadino di origine pakistana. Il locale, che in base al dpcm del governo avrebbe dovuto chiudere a mezzanotte, era ancora aperto. Il proprietario è stato multato (sanzione di 400 euro) e il locale è stato chiuso per 5 giorni