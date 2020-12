Lo street artist veneto Evyrein si scaglia contro Amazon

Nessuna mezza misura questa volta. Il noto street artist veneto Evyrein torna e fa ancora più sul serio. Bersaglio della sua arte Amazon, multinazionale presa come simbolo dei grandi gruppi che hanno contribuito al collasso economico delle nostre economie locali, piccole e medie imprese che il Covid-19 ha messo ancora più in difficoltà.

L’Artista ha lanciato la sfida mercoledì e venerdì sera l’ha trasformata in un’opera di street art installata nel parcheggio sotterraneo di Piazza Falcone Borsellino a Schio.

Alla vigilia dell’ultimo week end prima del Natale, Evyrein ha disegnato la scena del crimine: protagonista la sagoma di babbo natale con accanto la scritta Amazon Crime.

Il messaggio? Un augurio a riflettere su come le nostre azioni possano contribuire a mettere fine ad un consumismo che predilige la quantità e la velocità alla cura e alla qualità.

Un augurio a fermarsi in queste feste solitarie e a far regali che possano dare spazio ai nostri artigiani, ai piccoli negozi, ai bar e ristoranti, alle palestre e al mondo della cultura, tutti settori che hanno e stanno continuando a soffrire più di altri per il prolungarsi delle ondate di picchi pandemici.

Un suggerimento che parte da un comune scelto nel Veneto che mai ha sofferto una crisi come quella del 2020, ma che vuole mandare un chiaro messaggio a tutto il mondo.