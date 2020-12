Lo strano caso delle salsicce abbandonate lungo la strada (FOTO)

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Uno strano ritrovamento è avvenuto a Marano Vicentino stamattina: il Comitato Marano Pulita racconta e testimonia con una curiosa foto, lo scarico di una quantità di salsicce lungo via Santa Lucia, a Marano. Come racconta lo staff del Comitato stesso:

“Lungo le strade si comincia a trovare di tutto, anche quello che non ti aspetti. Questa mattina l’insolita segnalazione: hanno scaricato salsicce lungo via Santa Lucia a Marano. Il posto del ritrovamento è quello spesso usato dagli incivili per il loro abbandoni: lo spiazzo dopo il cavalcavia, prima del passaggio a livello, nel tratto di strada che conduce a Zanè.

E’ possibile che qualcuno si sia “liberato” di materiale scaduto, oppure un furto andato a male. Speriamo non si tratti di carne avvelenata, che potrebbe arrecare un danno notevole a sventurati animali di passaggio.”