Lo pedinano in moto e poi lo rapinano: rubato oro per 150mila euro

Il Giornale di Vicenza riporta della rapina effettuata da due malviventi nel parcheggio del cimitero in strada di Casale. I rapinatori hanno puntato la pistola contro l’uomo e gli hanno portato via una valigia con dentro tre chili d’oro, per un valore di circa 150 mila euro. Secondo i detective, dato il modus operandi dei due rapinatori, si tratta con ogni probabilità di due professionisti.

La vittima è un agente di commercio vicentino che lavora per la Malagoli spa di Modena, che secondo le ricostruzioni è stato pedinato per diverse ore, perlomeno sin dal momento in cui ha ritirato la valigetta contenente l’oro. I due si sono mantenuti a distanza, aspettando il momento propizio per colpire, arrivato alle 17:30, quando l’uomo si è fermato con l’automobile nel piazzale del cimitero di Casale, dove hanno colpito i due malviventi.

Affiancati alla macchina, il passeggero della moto ha puntato la pistola contro l’uomo, intimandogli di abbassare il finestrino e di consegnargli la valigetta, ordini che l’agente di commercio ha eseguito all’istante. Quindi, i rapinatori sono ripartiti a tutta velocità, lasciando sola la vittima, che ha subito contattato la Questura di Vicenza.

Il rappresentante non è riuscito a vedere in volto i due rapinatori, che indossavano dei caschi integrali, ma ha fornito dettagli sulla motocicletta usata per il furto compresi alcuni numeri della targa.