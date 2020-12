Litiga con la moglie, esce per smaltire rabbia e cammina per 450 chilometri

CURIOSITA’ – ITALIA

Non è Lercio, ma realmente accaduto.

Un uomo di 48 anni residente in provincia di Como è uscito di casa dopo l’ennesima lite con la moglie per una passeggiata. Non è però rientrato a casa tanto che la moglie ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. E’ stato poi fermato una settimana dopo, alle 2 di notte mentre camminava a bordo strada, tanto da essere multato per il mancato rispetto del coprifuoco. Ha raccontato di aver camminato per 450 kilometri e di aver ricevuto cibo dalle persone incontrate nella lunga camminata. E’ stato quindi portato in albergo e la moglie si è messa in auto per andare a recuperarlo nelle Marche.

L’uomo è apparso un po’ stanco…