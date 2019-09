Litiga con la fidanzata e si ferisce gravemente su una porta a vetri, poi scappa per raggiungere l’ospedale

Un ferimento misterioso, un giovane senegalese che oggi si è fermato a pochi passi dalla questura di Vicenza in viale Mazzini con la sua auto e si è accasciato sulla strada in una pozza di sangue. Il 118 è stato quindi avvertito e quasi in contemporanea un vicino di casa della coppia ha anch’egli avvertito che nell’atrio del condominio c’erano tracce di sangue evidente. Ma il giallo è durato poco: si è poi appurato che il giovane voleva fare pace con la fidanzata ma dopo l’ennesimo litigio l’uomo ha dato un pugno alla porta a vetri di casa, in via Bellini, e si è così ferito gravemente un’arteria. Il giovane voleva probabilmente raggiungere da solo il San Bortolo. Soccorso e portato quindi in ospedale da Suem e agenti, ne avrà per una quindicina di giorni.