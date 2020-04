Litiga con il compagno e esce di casa per sbollire la rabbia: multata

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:



Anche nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni. Al riguardo ad Altavilla Vicentina, i Carabinieri della locale Stazione hanno multato una 45enne di nazionalità polacca, residente a Montecchio Maggiore, che ha giustificato la sua presenza in paese riferendo che poco prima aveva litigato con il convivente, e per calmarsi aveva deciso di uscire di casa ed ascoltare della musica alla guida della propria autovettura.