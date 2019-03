Lite vicino alla cooperativa: denunciata clandestina

La Polizia di Stato è stata chiamata ieri mattina poco dopo le 8 in via Capri, nei pressi di una struttura che ospita migranti già balzata agli onori delle cronache un paio d’anni fa per una protesta scattata da parte dei migranti che chiedevano alla cooperativa (che consegnava loro cibo) anche il pocket money che da qualche tempo non veniva loro consegnato. Ha allertato la polizia un residente in zona perché era in corso una lite fra una donna nigeriana ed un uomo che si è dileguato prima dell’arrivo degli agenti.

La donna, H.J. di 24 anni, è in Italia dal 2016, non aveva con sé documenti. Ha riferito che l’uomo con cui litigava era il suo fidanzato, che conosceva solo come ‘Fred’. E’ stata denunciata per il reato di clandestinità