Lite tra sbandati per questioni di droga finisce a bottigliate

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Alle 13.30 di ieri in via Gorizia un vicentino di 55 anni è stato ferito durante una lite con due cittadini albanesi. Il vicentino ha avuto la peggio e durante l’alterco è stato aggredito dai due e colpito da una bottigliata. Il litigio probabilmente è scaturito per questioni di droga. Una pattuglia ha rintracciato poi i due aggressori ai Giardini Salvi: i due, un 34enne e un 30enne, sono stati denunciati.