Lite tra due immigrati per soldi: uno era ricercato

Una lite tra due immigrati è avvenuta stamane in via Lanza vicino a una sala slot alle 11.30 circa. Sul posto 118 e Carabinieri: entrambi sono rimasti feriti in maniera non grave – pare per colpa di un accendino che uno dei due aveva in mano – ma sono stati sono stati portati comunque in ospedale. Pare che all’origine della lite ci fosse un debito di 500 euro. Su uno dei due uomini pendeva un’ordinanza di custodia cautelare. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, quindi, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, nei confronti di Ambrose Trinity, 31enne, di nazionalità sudanese, in Italia senza fissa dimora. Nei confronti di Ambrose infatti era stato emesso l’ordine di carcerazione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per il quale deve scontare la pena di mesi 10 e giorni 17 di reclusione oltre al recupero della pena pecuniaria di 4.000 euro. L’altro protagonista del fatto è un nigeriano di 32 anni, E.K.