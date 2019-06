Lite tra fratelli: arrivano i Carabinieri e sequestrano le armi

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Longare, hanno ritirato in scopo precauzionale 4 fucili da caccia e del relativo munizionamento, appartenenti a M.S., 71 anni, e al nipote M.G., 34 anni, entrambi residenti a Montegaldella.

I militari sono intervenuti per un diverbio, scoppiato ieri pomeriggio tra M.S. ed il fratello (padre di M.G.) M.P.L. 63 anni, per futili motivi dovuti ad incomprensioni di lungo corso.

Una volta giunti sul posto, i militari, appreso che una delle due parti in causa era detentore di un’arma da caccia, mentre l’altra ne aveva la disponibilità atteso che il figlio risultava intestatario di 4 fucili da caccia, hanno ritirato, in via precauzionale, il fucile a M.S. e di effettuare un controllo circa l’idoneità delle modalità di detenzione al figlio dell’altra parte in causa. Dal controllo effettuato, risultava però che 1 fucile era detenuto senza essere stato denunciato all’ Autorità, mentre gli altri erano custoditi senza le cautele e le norme di sicurezza previste dalla legge.

Per questo motivo, i Carabinieri di Longare hanno proceduto al sequestro anche delle armi e del munizionamento di proprietà di M.G.