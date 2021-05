Lite per una ragazza, gli rompe il naso in bagno

Il Giornale di Vicenza riporta il fatto accaduto lunedì pomeriggio, quando i poliziotti delle volanti sono dovuti intervenire al bar Castello per soccorrere un 27enne di origini peruviane aggredito in bagno da un suo conoscente. Il ragazzo è finito al pronto soccorso con il naso rotto mentre il suo aggressore, anche lui sudamericano, è scappato prima dell’arrivo degli agenti delle volanti. La vittima è stata comunque in grado di fornire le generalità del picchiatore. Al centro della discussione tra i due, una contesa legata ad una ragazza.

L’episodio sarebbe avvenuto poco prima delle 18: il giovane peruviano stava bevendo in compagnia ai tavolini all’esterno del locale, quando ad un certo punto si sarebbe allontanato alla toilette, imbattendosi nel rivale in amore lungo il tragitto. Questi lo ha seguito in bagno, dove i due hanno iniziato a litigare per una questione che, seppur legata a qualche tempo addietro, ha ancora degli strascichi tra i due. L’aggressore quindi ha sferrato un diretto al volto del malcapitato, finito immediatamente al tappeto. Il personale del bar ha subito avvertito il 113 ma, nonostante l’arrivo immediato delle volanti, il picchiatore era già scappato. Inizialmente vane le ricerche, con la questura che ora attende la prognosi per capire se aprire un’indagine; in caso contrario, dovrà essere l’aggredito a sporgere querela.

La vittima è stata accompagnata al San Bortolo, dove gli esami hanno riscontrato una frattura del setto nasale. Dopo qualche ora, il giovane peruviano è stato dimesso, anche se ieri si è dovuto recare nuovamente in ospedale per una visita specialistica, atta a verificare e a confermare la prognosi di un mese.