Lite nel negozio: cliente aggredisce titolare in viale Milano

Momenti di tensione ieri sera alle 20.45 in viale Milano a Vicenza. Molti residenti hanno notato la presenza massiccia di auto delle forze dell’ordine (due della polizia, due della polizia locale e una dei carabinieri) all’altezza del civico 60 (negozio King, di telefonia e accessori, gestito da un cittadino di origine cinese trentenne).

A chiamare le forze dell’ordine il titolare del negozio che, in base alle prime informazioni è stato aggredito da un cliente insoddisfatto, un senegalese di 35 anni residente in provincia. A far scaturire la lite il fatto che il titolare stesse chiudendo il negozio e non potesse soddisfare le esigenze del cliente.

Il titolare del negozio, che molto probabilmente sporgerà denuncia, ha dovuto ricorrere a cure mediche dopo aver riportato lesioni non gravi, guaribili in pochi giorni.