Lite in via Genova: all’arrivo dei vigili lancia sul prato un panetto di hashish

Il tempestivo intervento della polizia locale che quotidianamente controlla la zona gli costa una denuncia per spaccio di stupefacenti. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Genova dove, allertate da alcuni cittadini, quattro pattuglie sono prontamente intervenute per sedare una violenta lite tra due giovani africani.

Alla vista degli agenti, i due litiganti hanno cercato di dileguarsi. Uno, in particolare, nel tentativo di fuga è stato visto lanciare un sacchetto all’interno dell’area di Svt. Subito recuperato, il sacchetto è risultato contenere 87,18 grammi di hashish.

L’uomo che aveva tentato di sbarazzarsene, N.L., 25 anni, straniero, è stato fermato, condotto in comando, fotosegnalato e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il suo tentativo di liberarsi della droga, peraltro, era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e confermato dall’altro uomo, secondo il quale la lite era scoppiata perché N.L. non gli aveva restituito la bicicletta presa in prestito.