Lite in strada per un cellulare

Momenti di tensione stamane alle 9.30 in Corso Padova a Vicenza dove alcuni passanti hanno segnalato un’accesa lite in corso. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia per sedare gli animi. Secondo una prima ricostruzione due giovani cittadini stranieri sono venuti alle mani per futili motivi (il possesso di uno smartphone). I protagonisti sono entrambi nigeriani, di 27 e 30 anni.

Gli agenti delle volanti dopo aver calmato i contendenti li hanno portati in Questura e la loro posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.