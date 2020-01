Lite in strada, interviene la Polizia: un denunciato

Domenica pomeriggio alle 16.40 le volanti della Polizia sono intervenute in Via Torino a Vicenza, per una lite in strada tra stranieri.

La Volante ha identificato due giovani nigeriani che avevano litigato per futili motivi. Nessuno è rimasto ferito ma la lite è stata segnalata per le grida dei due protagonisti. Uno in particolare, E. D. di 34 anni, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza e denunciato in stato di libertà, in quanto risultato inottemperante all’Ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale, a lui notificato nel 2016.