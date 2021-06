Lite in strada: cade e sbatte la testa sull’asfalto, arrestato l’aggressore

Ieri mattina, verso le 5.30 circa, i Carabinieri sono intervenuti in via Roana a Bassano, poiché era stato segnalato un uomo riverso a terra, con una ferita alla testa. Il ferito, subito soccorso dal Suem, aveva perso conoscenza e perdeva sangue dalla testa. I militari hanno subito concentrato i sospetti sull’aggressore: Omar Naamane, 21enne leccese e residente a Bassano, pregiudicato. I due avevano litigato e, durante la foga, Naamane aveva colpito con un pugno la vittima, che poi era caduta a terra battendo il capo sull’asfalto. In serata Naamane è stato sottoposto a fermo per lesioni personali aggravate e, dopo le formalità di rito, portato in carcera a Vicenza.