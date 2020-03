Lite in famiglia: minaccia la moglie con un coltello

I.L.P. cittadino nigeriano residente in città di 41 anni è indagato per minaccia aggravata. Alle 17.15 di ieri due pattuglie sono giunte in via Battaglione 13 dopo le segnalazioni di un vicino: un uomo di colore era su un balcone di un appartamento e brandendo un coltello urlava contro la moglie. L’uomo, padre di 3 minori, è scappato in bici ma è stato subito La moglie non ha voluto formalizzare la denuncia, mentre il coltello è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento.