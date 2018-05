Lite in appartamento: picchia la convivente, lei non lo denuncia

VICENZA – Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono intervenute la scorsa notte, poco dopo mezzanotte, in un condominio di via Alessandro Rossi a Vicenza (Zona Ferrovieri), chiamati dai residenti. In un appartamento del palazzo era in corso una furiosa lite fra conviventi. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un cittadino nigeriano (J.K.) di 34 anni assieme alla convivente connazionale di 32 anni e un bambino neonato. L’appartamento era stato messo a soqquadro e la donna presentava contusioni ed abrasioni alla fronte. Non si conosce il motivo del litigio, anche se la donna ha riferito che non è la prima volta che il convivente alza le mani per picchiarla. Ha chiesto anche agli agenti di mandare via di casa l’uomo. Il nigeriano è stato portato in questura per l’identificazione. Nonostante le ferite, la 32enne ha rifiutato di farsi refertare e di sporgere denuncia. Denuncia che è comunque scattata per lesioni personali aggravate, viste le condizioni in cui si trovava la donna.