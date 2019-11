“Non pronunciare il mio nome!”… e scoppia lite fra studenti, uno colpito da catena finisce in ospedale

Uno studente di 18 anni è finito in ospedale per una sospetta frattura del naso dopo un violento litigio con un altro studente di 17 anni. L’episodio è successo oggi pomeriggio a Vicenza in via Baden Powell, dove vi sono alcuni istituti superiori (IIS Boscardin, IIS Almerico da Schio). La lite fra i due è iniziata all’interno degli spogliatoi dell’Istituto Almerico da Schio per poi finire in strada dove il minorenne ha colpito il 18enne con una catena con lucchetto. Il ferito è stato portato al Pronto Soccorso del San Bortolo. Sembra che la lite sia scaturita per futili motivi. Il 18enne avrebbe chiesto ai compagni di non pronunciare il suo nome. Uno di questi avrebbe continuato imperterrito scatenando l’ira del ragazzo che avrebbe reagito colpendo il 17enne. Quest’ultimo uscito da scuola l’avrebbe colpito a sua volta con la catena della bici. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri per gli accertamenti del caso