Lite fra nigeriani in Piazza Esedra: denunciato un 27enne ubriaco e con droga nelle mutande

Ieri sera intorno alle 21.30 è stato denunciato un cittadino nigeriano H. O. K. di 27 anni in Italia senza fissa dimora. La polizia è stata chiamata in Piazza Esedra, dietro il bar Fonzarelli in Campo Marzo, dove era in corso una lite fra stranieri. Sul posto sono accorse le volanti che hanno trovato due individui in stato di ubriachezza. Sono stati identificati e mentre a carico del primo nessun emergeva alcun tipo di irregolarità, un secondo risultava avere precedenti di polizia per reati legati allo spaccio. Controllato dagli agenti, si è scoperto che nascondeva negli indumenti intimi un involucro di cellophane con 30 grammi di marijuana e nel portafogli aveva 190 euro in banconote di piccolo taglio. E’ stato denunciato per per detenzione ai fini di spaccio per sostanza stupefacente. Gli è stata elevata una sanzione per ubriachezza molesta e all’ufficio immigrazione sta effettuando ulteriori controlli per verificare la regolarità o meno della sua permanenza nel territorio nazionale.