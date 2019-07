Lite fra donne anziane: una finisce al Pronto Soccorso

Rapina ai danni di un anziano, via senso unico,

La tarda età non calma i bollori e alle volte anche due signore over 70 possono arrivare alle mani alla stregua degli ultras. La polizia è intervenuta ieri in un condominio di via Galizi a Vicenza, poco dopo le 18. A chiamare, una donna di 79 rimasta ferita in seguito ad una lite con l’inquilina del piano di sotto, una 71enne. Fra le due da tempo non corre buon sangue e ieri l’inquilina di sotto si è recata al piano di sopra ed ha fatto irruzione in casa aggredendo la 79enne. Durante l’alterco ha preso lo zerbino posto davanti all’uscio e l’ha scagliato contro la rivale colpendola violentemente ad un ginocchio. La 79enne ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed ha riportato un vistoso ematoma guaribile in 5 giorni. Ad assistere alla scena un altro inquilino del palazzo, di 84 anni.

E’ probabile che la donna ferita presenti denuncia per minacce e lesioni.