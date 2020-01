Lite di una giovane coppia: calci alla ragazza e alla sua auto

La polizia di Stato di Vicenza è stata chiamata nella serata del 5 gennaio in via Fusinieri a Vicenza dove era in corso una violenta lite di coppia. A chiamare la polizia una ragazza di 23 anni di Valdagno, che nel pomeriggio si era recata a casa del fidanzato. In base ad una prima ricostruzione quest’ultimo, in serata, avrebbe dato in escandescenza per motivi di gelosia. Dopo averla strattonata afferrandola per i capelli e colpita con calci le avrebbe sottratto le chiavi dell’auto, avrebbe acceso il veicolo e l’avrebbe portato dal parcheggio condominiale alla strada, abbandonandolo con il motore acceso. Non solo, avrebbe poi preso a calci l’auto.

Il giovane è stato fermato ed identificato. Avrebbe negato di aver usato violenza fisica alla ragazza, ma ammesso di aver preso l’auto a calci. La ragazza si è recata in ospedale per accertamenti ed ha ora facoltà di presentare denuncia