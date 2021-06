Lite di coppia: lei fugge e lui la insegue, aveva un coltello con sé

Alle 16.30 di ieri una Volante è intervenuta per una lite tra cittadini di nazionalità rumena, un uomo e una donna, in via SS Felice Fortunato. Lui, un 43enne ubriaco, discuteva animatamente con lei, entrando ed uscendo nervosamente da un locale. Quando lei ha deciso di andarsene, l’uomo l’ha inseguita. Fermato dalla Volante, aveva con sé anche un coltello ed è stato quindi denunciato sia per il coltello, che per ubriachezza molesta e mancanza di mascherina.