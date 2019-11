Lite di coppia: interviene il fratello di lei e davanti ai poliziotti colpisce il compagno della sorella

La polizia locale è stata chiamata ieri sera per un litigio in corso tra due conviventi per motivi di gelosia, lui 44 anni lei 39, abitanti in Riviera Berica. A far parte di questa disputa anche il fratello gemello di lei: i due uomini si sono presi a male parole. Finchè il fratello gemello in presenza dei poliziotti, ha colpito il compagno della sorella: è stato quindi denunciato per percosse.