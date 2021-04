Lite dal gommista: denunciato 38enne

Episodio movimentato ieri alla Mancini Gomme di via Fiume. Alle 17.30 gli addetti della carrozzeria vicentina hanno chiamato i carabinieri per uno screzio con un cliente, a quanto pare indesiderato. L’uomo, un 38enne di Vicenza originario della Bosnia Erzegovina si sarebbe recato nella storica officina di via Fiume senza appuntamento con la sua Nissan Murano. Arrivato sul posto avrebbe portato direttamente l’auto sul carroponte provocando l’ira degli addetti che l’avrebbero invitato, a scendere. Ne è nato uno screzio e l’uomo avrebbe anche danneggiato una gomma nell’operazione non richiesta. Arrivati i carabinieri sul posto, si è rifiutato di fornire le generalità ed è stato denunciato proprio per questo motivo.