Lite al parcheggio fra genitori e figlia ubriaca

Momenti di tensione ieri poco dopo le 18 nelle vicinanze del parcheggio di via Verdi a Vicenza. La polizia di Stato è stata chiamata per una lite in corso fra una figlia e i suoi genitori.

Giunti sul posto gli agenti hanno potuto accertare che i genitori (il padre di 60 anni e la madre di 57 anni) erano arrivati a Vicenza da Thiene, dove risiedono, per impedire alla figlia (di 30 anni) di mettersi alla guida dell’auto, che aveva parcheggiato nelle vicinanze, perché era completamente ubriaca.

In effetti la giovane era in visibile stato di alterazione alcolica. Nonostante i fumi dell’alcool, alla fine si è resa conto che i genitori avevano ragione e la lite si è risolta bonariamente.