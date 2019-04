L’Istituto Rossi vince la gara di robotica nazionale

“Desidero porgere le congratulazioni mie personali e dell’intera amministrazione comunale ai due studenti dell’Istituto Rossi di Vicenza che hanno vinto il campionato di robotica “Robocup junior 2019″ svoltosi a San Giovanni Valdarno – dichiara l’assessore con delega all’innovazione tecnologica Matteo Celebron -. E’ sicuramente una grande soddisfazione per i ragazzi, per i loro insegnanti, per l’istituto che frequentano e per le loro famiglie. Ottenere un tale riconoscimento è un orgoglio anche per l’intera città, segno dell’eccellenza raggiunta dall’Istituto Rossi. Grazie alla realizzazione del robot i ragazzi potranno raggiungere l’Australia per i campionati del mondo di robotica, un altro appuntamento importante che ci auguriamo li vedrà ancora protagonisti”.