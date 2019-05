“L’Isola che (non) c’è” per Team for Children

I bambini saranno catapultati nel mondo di Peter Pan. Questo l’evento organizzato per il primo weekend di giugno a Villaverla da Villafun. “L’Isola che (non) c’è” è l’appuntamento che tutti i bambini stavano aspettando, un’occasione unica, in cui i sogni diventano realtà.

Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, infatti, Peter Pan con i bambini sperduti, Trilly, Capitan Uncino ed i suoi pirati, Spugna, Giglio Tigrato ed il villaggio degli indiani, Wendy, Michael e John animeranno la giornata con giochi all’aria aperta, caccia al tesoro, gonfiabili e laboratori creativi.

Il Fabbricante Di Bolle” presenterà “The Bubble Effect – L’Effetto Bolla”, ma ci sarà anche tanta musica dal vivo con Algesia, Cap Girls, Manuel Fashion, Sim Plynoise, The White Carpet e Tobia Lanaro il 1 giugno, mentre il 2 giugno ad animare la giornata ci penseranno Andry Dj Rock, Fingers, London Rock Band e Mr Boss.

Il tutto sarà accompagnato da un ricco stand gastronomico e tante altre sorprese.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 14/15 settembre.

Tutto il ricavato verrà devoluto a Team for children Vicenza.