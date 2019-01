LISIERA – Uccide la figlia di 3 giorni e tenta il suicidio

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

E’ morta nella notte la neonata di soli 3 giorni che nella serata di ieri sera era stata scaraventata a terra dalla madre in preda a un raptus. Ricoverata in gravissime condizioni, la piccola non ce l’ha fatta. La madre che ha tentato il suicidio, è stata arrestata.

Tragedia famigliare a Lisiera di Bolzano Vicentino. Per motivi ancora sconosciuti una madre di 42 anni, verso le 19 di stasera avrebbe compiuto un gesto folle gettando a terra sua figlia, una neonata di appena tre giorni. Subito dopo, secondo quanto si apprende, la donna, spostatasi in un’altra stanza, ha impugnato un coltello nel tentativo di tagliarsi la gola. La coppia madre-figlia è stata portata al San Bortolo: la neonata è in terapia intensiva. Sul posto Suem e Carabinieri per i soccorsi e gli accertamenti del caso.