L’iniziativa del Comune di Thiene: nasce la app ClicMenu

Tra i settori maggiormente colpiti economicamente dalle misure per contrastare la pandemia c’è sicuramente quello della ristorazione, tra distanziamenti, riduzione di posti, limitazione di orario e chiusure temporanee delle attività.

L’Amministrazione Comunale ha perciò pensato bene, già in estate, di mettere a disposizione degli esercizi pubblici del territorio e dei cittadini una piattaforma web volta alla digitalizzazione di alcuni servizi del settore.

«L’obiettivo – spiega Alberto Samperi, Assessore al Commercio – è quello di semplificare la fruizione e l’accesso dei servizi offerti da ristoranti, bar e simili offrendo soluzioni digitalizzate adeguate anche a supportare le nuove disposizioni previste dalla normativa a contrasto del Covid-19».

Tramite una manifestazione d’interesse il Comune ha cercato di individuare un prodotto e la ditta fornitrice di questo tipo di servizi. Nell’ambito del Distretto del Commercio sono stati reperiti, quindi, i fondi per sviluppare la piattaforma che verrà messa a disposizione degli operatori aderenti all’iniziativa gratuitamente per il primo anno di utilizzo, come da indicazioni dell’Amministrazione Comunale.

ClicMenu permette alle attività di bar e ristorazione di gestire in piena autonomia i menu anche giornalieri in formato digitale, in modo da essere consultabili da tutti i principali dispositivi mobili come tablet e smartphone, dando così la possibilità al cliente di accedere al servizio 24 ore su 24 e ricevere le ordinazioni via email,

ClicMenu nasce con la finalità principale di rendere consultabili a distanza i menu da asporto / take-away da parte dei clienti dei vari ristoranti e trattorie. Il Cliente avrà la possibilità di consultare la scheda informativa del locale, il relativo menu, consultare info aggiuntive ed allergeni per ogni pietanza, prenotare un tavolo e pre ordinare le pietanze, ordinare cibo da asporto.

La piattaforma è utilizzabile anche in loco. Attraverso un link / qrcode da esporre, il cliente potrà accedere al menu del ristorante direttamente dal proprio cellulare

Una volta ricevuto l’ordine sarà poi il ristorante a coordinarsi direttamente con il cliente per quanto riguarda la consegna e il pagamento.

Il menù digitale potrà essere anche collegato al sito aziendale o a Facebook, in modo da renderlo più fruibile a tutti i clienti.

«Il sostegno alle attività del Commercio – commenta Alberto Samperi – passa anche attraverso queste iniziative. Soprattutto ora avvalersi di ogni possibile strumento disponibile può essere importante per affrontare il momento così critico e superarlo».

«Anche con questa iniziativa curata dall’Assessorato al Commercio, e di questo ringrazio Alberto Samperi, – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – l’Amministrazione Comunale non ha smesso di mettere in campo opportunità di fare rete, incentivi e sgravi fiscali, strategie di supporto e azioni di sviluppo e ClicMenu è solo l’ultimo di una lunga serie: mi auguro che sia ben accolta e risulti utile ad operatori e cittadini».