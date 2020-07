L’infettivologo Vella ospite del “Viaggio al centro della Scienza”

“Covid-19: la strada della cura oggi e domani”. È questo il titolo del terzo dialogo online del “Viaggio al centro della scienza”, la rassegna di divulgazione scientifica promossa dall’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza con la collaborazione di Solgar Italia.

L’appuntamento, in programma stasera giovedì 2 luglio alle ore 17nella pagina Facebook di “Fondazione Città della Speranza” e nel sito www.irpcds.org, vedrà ospite il prof. Stefano Vella, infettivologo e docente di Salute Globale all’Università Cattolica di Roma. A dialogare con lui su aspetti prettamente medici dell’infezione da Sars-CoV-2, quali la sintomatologia, la tipologia di pazienti più a rischio, le terapie utilizzate, i trial clinici più promettenti, sarà la prof.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica di IRP.

Il Viaggio continuerà ogni giovedì, fino al 16 luglio, con la partecipazione del microbiologo Andrea Crisanti sul caso Vo’ e del biochimico Enrico Bucci sulla comunicazione della pandemia.

Chi è Stefano Vella

Medico e ricercatore, ha lavorato in varie istituzioni pubbliche italiane, dall’Università La Sapienza all’Istituto Superiore di Sanità, e ha ricoperto ruoli di consulenza per diverse organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Europea. Oggi è docente di Salute Globale all’Università Cattolica di Roma.

Nella sua carriera si è dedicato a ricerca e interventi su patologie globali come l’AIDS e la tubercolosi, fornendo un rilevante contributo scientifico che ha portato alla messa a punto di strategie terapeutiche innovative per diverse malattie dell’uomo. È stato co-autore delle prime linee-guida internazionali sulla terapia antiretrovirale. Allo stesso tempo ha lavorato per la promozione dell’accesso universale a prevenzione, trattamento e cura dell’Aids, conciliando l’attività di ricerca con l’attività di advocacy e con gli interventi sul campo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.