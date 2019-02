L’industria vicentina frena ma tiene: produzione industriale al +1,03%

“Vicenza è ancora un’isola felice, ma fino a quando?”, il presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi commenta così i dati della 142^ indagine congiunturale condotta da Confin­dustria Vicenza per il 4° trimestre 2018 che indica una sostanziale tenuta dell’economia berica.

PRODUZIONE

La produzione industriale, infatti, fa segnare un +1,03%, che di certo rappresenta un brusco rallentamento rispetto al +4,69% del medesimo periodo del 2017, ma conferma comunque che la manifattura vicentina tiene in un contesto, quello italiano, in cui l’Istat racconta di un calo impressionante: -5,5% la produzione industriale e -7,3% il fatturato di dicembre 2018 rispetto a dicembre 2017. Non sorprende, quindi, che cali il saldo d’opinione per quanto riguarda le variazioni della produzione. A fronte del 37% delle aziende che dichiara aumenti, il 30% delle ditte evidenzia cali pro­duttivi determinando un saldo di opinione pari a +7 (+11 nel precedente trimestre; +28 nel 4° trimestre dello scorso anno). Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo insoddisfacente rappre­senta il 29% del totale, in lieve aumento rispetto ai trimestri precedenti. “In queste condizioni congiunturali e con le prospettive buie che si stagliano all’orizzonte – afferma Vescovi -, mi domando perché al Governo continuano ad occuparsi di questioni ideologiche senza vero impatto sulla vita dei cittadini anziché sbloccare assi portanti della nostra competitività come la TAV Torino-Lione e Brescia-Padova. Senza contare che a fronte di decisioni che vengono prese dall’oggi al domani dopo qualche decina di migliaia di click, c’è stato un referendum con milioni di voti, quello sull’autonomia, su cui una gran parte del Governo pone ostacoli e freni. Fino a quando? Fino alle elezioni di maggio? Abbiamo un Governo o un comitato elettorale?”.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Le vendite sul mercato interno e quelle verso i mercati UE evidenziano ancora un buon andamento, rispettivamente un +2,28% ed un +2,64% rispetto al 4° trimestre 2017. Dopo un 3° trimestre 2018 con segno negativo, le vendite sul mercato extra UE ritornano a crescere registrando un +1,77% rispetto allo stesso periodo del 2017.

ORDINI

La consistenza del portafoglio ordini rimane stabile per il 36% delle aziende e il periodo di lavoro assicurato supera i tre mesi nel 23% dei casi. Nel corso del 2° semestre 2018 questi dati sono risultati in deciso peggioramento.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 3° trimestre 2018 aumenta la percentua­le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (19%) e cresce leggermente anche la percentuale di aziende che lamenta ritardi negli incassi (20%).

PREZZI

Nel 4° trimestre 2018 i prezzi delle materie prime han­no registrato un incremento medio del +0,96%, men­tre quelli dei prodotti finiti un aumento del +0,60%.

OCCUPAZIONE

Nel trimestre ottobre – dicembre 2018 l’occupazione segna ancora un incremento del numero di addetti pari al +1,95%. Il 52% delle aziende dichiara di aver mante­nuto inalterato il proprio livello occupazionale, il 35% l’ha aumentato, mentre il 13% ha ridotto la propria forza lavoro.

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI

Guardando ai principali settori produttivi, gli indici di produzione, export e occupazione sono tutti in positivo per i settori alimentare; materie plastiche; meccanica; orafo; sistema moda; vetro ed estrattive. Frenano solo nella produzione carta e grafica e chimica; mentre nel solo export l’industria del legno-mobile. Segno negativo per tutti gli indici lo fa segnare, infine, il settore della concia.

I DATI DEL 2018

Nella media dell’anno 2018 i principali dati delle aziende vicentine hanno presentato i seguenti valori:

Produzione +2,3%

Fatturato ITALIA + 2,8%

Fatturato UE +2,5%

Fatturato EXTRA-UE 2%