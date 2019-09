L’imprenditore Mech è il 5° Ambasciatore del Patrimonio Architettonico Storico d’Italia

Gianluca Mech, patron dell’omonimo gruppo vicentino leader nell’alimentazione dietetica e integrazione, è diventato il quinto “Ambasciatore del patrimonio architettonico storico d’Italia”, riconoscimento assegnatogli da Assocastelli nel corso di una serata organizzata dall’associazione stessa in collaborazione con Assessorato Cultura e Turismo della Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission, per celebrare l’ingresso delle dimore storiche pugliesi nel grande cinema.

Gianluca Mech aveva recentemente preso parte alle riprese proprio del film “Stay Calm” accanto alla star hollywoodiana Billy Zane, film che ha ottenuto un riconoscimento da Assocastelli nella figura del produttore Giangi Foschini per la produzione cinematografica quasi interamente girata in una delle masserie più belle del Sud Salento.

Attore con un cameo nella fiction “Il bello delle donne” in cui interpretava un erborista, Mech da anni porta avanti il suo impegno nel mondo del cinema ricoprendo prima il ruolo di medico nel film di Massimo Boldi “Natale al Sud” e poi un piccolo ruolo anche nel film “Loro chi?” al fianco di Edoardo Leo e Marco Giallini.



Attualmente Mech è ospite fisso nel programma su Rete4 di Mengacci “Ricette all’Italiana” all’interno della quale dispensa ai telespettatori preziosi consigli legati alla bellezza e al benessere e conduce “Belli dentro, belli fuori” su La7 con Roberta Capua e Margherita De Bac.

Mech nasce come divulgatore scientifico, esperto ed opinion maker in nutrizione e cura del corpo ed erede di una tradizione erboristica antica sulle cui basi ha dato vita al notissimo programma di dimagrimento fitochetogenico Tisanoreica. Recentemente inoltre Mech ha avviato collaborazioni con Ivana Trump e Sarah Ferguson per combattere il problema dell’obesità anche all’estero.