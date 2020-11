Lidl, anche nel Vicentino tutto esaurito per le scarpe: rivendute a peso d’oro sul web

Sono brutte, ma piacciono.

Dalla mattinata di lunedì 16 novembre, anche in Italia sono state lanciate sul mercato le sneakers della nota catena tedesca di supermercati Lidl: in tutta Italia, Vicentino compreso, si sono registrate code all’esterno dei supermercati per accaparrarsi i pochi pezzi disponibili delle scarpe, bianche, blu, gialle e rosse, in vendita alla modica cifra di 12,99 euro. Non c’è stato assembramento che tenesse, comprare quelle scarpe è diventato praticamente fondamentale, anche a dispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid. In pochissime ore, infatti, le sneakers, come anche gli altri prodotti Lidl (ciabatte, magliette, calzini), sono andati a ruba in molti negozi della catena, Vicenza e provincia comprese. E presto le scarpe – prezzate come detto meno di 15 euro – sono finite sui marketplace online, rivendute anche a 2.500 euro. Stessa storia per le ciabatte (4,99 euro), per le t-shirt (4,99 euro) e per i calzini (2,99 euro), ormai introvabili in tutti gli store. Belle? Brutte? Fatto sta che la Lidl è riuscita nell’impresa straordinaria di crearsi una linea propria divenuta un cult.