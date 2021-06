Libri in quota…a Cima Marana con la “Casetta dei libri bellissimi”

20 chili di cultura in alta quota: domenica è stata finalmente posizionata in Cima Marana in Alta Valle del Chiampo la “Casetta dei libri bellissimi”, una piccola libreria originale per fare bookcrossing…sulla cima della montagna. Il progetto, fortemente voluto dai ragazzi del gruppo Sogniamo Crespadoro, dopo qualche mese di attesa ha preso la sua sede definitiva sulla cima del monte tanto caro agli abitanti della Valle. Donne e uomini del Durona Team, partiti di buon’ora da Marana, hanno portato a spalla la casetta dei libri fino alla cima del monte e poi, con una breve ma emozionante cerimonia, sono stati inseriti i primi libri che hanno dato inizio a questo originale bookcrossing.

“Realizzare e portare a termine questo progetto è stato qualcosa di naturale – dicono i ragazzi dello staff di Sogniamo Crespadoro – dall’idea alla sua installazione, è stata la collaborazione, l’entusiasmo e la condivisione a rendere possibile tutto ciò. Perché non si fa niente da soli e la cultura dev’essere di tutti… ma se in mezzo alla natura ancora meglio. Ringraziamo con entusiasmo tutti coloro che hanno accettato la nostra piccola sfida: non solo il Durona Team ma tutte le altre associazioni locali presenti, nonché il creatore della casetta, l’amico Sebastiano Tibaldo”. Il senso di questa casetta è prendersi un libro tra quelli offerti e nel contempo donarne e lasciarne in Cima Marana un altro: un vero e proprio, originale, bookcrossing.

Il primo libro inserito (e quindi il primo libro preso) è stato portato da un bimbo di soli 5 anni, Paride: caparbio ed energico, è arrivato in vetta da solo e per tutti i presenti è stata un’emozione unica vederlo orgoglioso di portarsi a casa un libro da Cima Marana. Da oggi la casetta è lì, a dominare la Valle, tra la terra e il cielo, nell’attesa di tutti coloro che vorranno condividere qualche libro in alta quota. Perchè la cultura è condivisione, anche in quota.