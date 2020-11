L’I.O.D. di Brendola non si ferma e sbarca on-line

L’associazione di promozione sociale di Brendola I.O.D.: (Ieri Oggi Domani) viene incontro a tutti coloro che durante questa lunga pandemia soffrono di isolamento sociale, solitudine, emarginazione. Questo isolamento è purtroppo ancor più accentuato per le persone con disabilità. Ed è per questo che a Brendola è nato I.O.D. On-Line: un progetto di servizio socio-educativo, organizzato e gestito dagli educatori professionali della cooperativa sociale Alinsieme, per consentire ai ragazzi di poter tornare a “stare insieme” imparando a conoscere e usare il Pc e le piattaforme online. Il servizio è rivolto alle persone disabili e iscritte all’associazione I.O.D.

L’attività consiste in un incontro da un’ora per ciascuno dei due gruppi in cui verranno suddivisi gli otto ragazzi e ogni utente avrà il proprio pc e il proprio banco, rispettando il distanziamento e le norme anti-Covid. Ciascun gruppetto si alternerà tra un’ora di laboratorio informatico e un’ora di attività motoria, con un fisioterapista preposto. Inoltre, tramite videochiamate, i ragazzi potranno anche continuare il loro percorso di teatro bruscamente interrotto dalla pandemia: gli operatori teatrali proporranno da remoto alcune attività per i ragazzi.

Gli incontri, della durata ciascuno di due ore, si terranno il sabato pomeriggio, ogni due settimane. Silvia De Peron, assessore al Sociale, commenta: “Io ho avuto il privilegio di presenziare a questo momento di grandi emozioni: quelle dei ragazzi che con curiosità e trepidazione hanno estratto dallo zainetto il loro PC, accendendolo per la prima volta, e quelle dei familiari che finalmente hanno visto rinascere la voglia di comunicare. E’ stata una bellissima anticipazione del Natale, quello vero: fatto di relazioni, di amicizia e di condivisione. Mi sono tornate in mente le parole che Susanna Tamaro utilizza per descrivere l’amicizia: “L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri“ e ho visto che questi ragazzi sono amici gli uni per gli altri”.