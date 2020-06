L’ex sindaco Hüllweck aggredito per una tentata rapina

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

L’ex sindaco di Vicenza Enrico Hüllweck è stato aggredito ieri mattina intorno alle 10, in contra’ Mure San Michele vicino alla sua abitazione, da due malviventi, probabilmente per una rapina.

“Mi hanno preso le braccia, mi hanno bloccato le mani strattonandomi e tentando di levarmi la giacca – il suo racconto a Il Giornale di Vicenza – Non so, forse pensavano che all’interno avessi il portafoglio”. Hüllweck riesce a liberarsi ma i due lo strattonano nuovamente e per liberarsi, di nuovo, l’ex sindaco cade e si ferisce a gomito e mani. A quel punto, i due aggressori scappano definitivamente. Sull’episodio indagano ora i carabinieri.

Hüllweck ha ricevuto anche una telefonata di solidarietà dal sindaco Francesco Rucco.