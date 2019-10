“L’Europa sei tu”, la città di Vicenza alla fiera dei progetti europei di Bolzano

Il 24 e il 25 settembre si è svolta a Bolzano “L’Europa sei tu”, fiera interattiva organizzata dalla Ripartizione Europa e dalla Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, sui progetti finanziati dall’Unione Europea e realizzati in tutto l’Alto Adige.

All’interno degli spazi espositivi, allestiti negli spazi medievali di Castel Mareccio, sono state presentate le attività svolte nell’ambito di 42 progetti europei, finanziati con il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dai programmi Interreg Italia-Svizzera e Italia-Austria. Diversi gli ambiti di intervento: dagli impianti di biogas, alle innovazioni tecnologiche in agricoltura, alla gestione e valorizzazione del verde urbano.

Alla fiera era presente anche il Comune di Vicenza, assieme ai partner, per portare la propria testimonianza con il progetto Pro-Byke (Promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia Austria 2014-2020.

Il progetto, di cui il Comune è capofila, promuove l’utilizzo della bicicletta nella vita quotidiana attraverso lo scambio di esperienze tra Italia e Austria e la definizione di misure e standard di qualità comuni in materia di mobilità ciclabile. La partnership è composta anche dalla Comunità comprensoriale Burgraviato (BZ), dall’Unione territoriale intercomunale delle valli e Dolomiti Friulane e dall’Alleanza per il clima del Tirolo (Austria).

Oltre allo stand, dove sono stati distribuiti materiali illustrativi di Pro-Byke e fornite informazioni ai visitatori, il progetto è stato illustrato dai partner austriaci di Alleanza per il clima nel corso di una conferenza.

Vivo interesse è stato manifestato dai visitatori per il tema della mobilità ciclabile, aspetto centrale di molte strategie elaborate a vari livelli per far fronte ai collegamenti climatici e per salvaguardare l’ambiente.

Nel frattempo, nell’ambito del progetto, si è costituito in città il Pro-Byke team, composto dal dirigente e da alcuni funzionari del servizio Mobilità e trasporti del Comune, da rappresentanti delle Province di Vicenza e Treviso, nonché dell’associazionismo di settore (Cooperativa Insieme, Fiab, Cicletica, Legambiente) e dai “portabandiera” di alcune categorie di ciclisti (ad esempio studenti o genitori che accompagnano i figli a scuola in bicicletta).

Il Byke team, in particolare, ha il compito di analizzare la situazione della mobilità ciclabile in città per segnalare all’Amministrazione comunale, anche in base a quanto emergerà dai sopralluoghi che si terranno nelle prossime settimane, criticità, esempi virtuosi e proposte correttive sulla rete ciclabile del territorio.