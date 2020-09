Letture e mercatino dei libri usati per “Montecchio Maggiore legge”

Venerdì 25 settembre la Città di Montecchio Maggiore aderisce, con “Montecchio Maggiore legge”, alla quarta edizione della maratona di lettura “Il Veneto legge”, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani e il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai.

L’appuntamento è dalle 15 alle 19 nel giardino della biblioteca civica, dove verrà allestito un mercatino del libro nel quale saranno disponibili libri e altri documenti donati dai cittadini o da tempo posseduti in molte copie conservate nel magazzino della biblioteca. Tutti i libri saranno acquistabili con un’offerta libera.

A partire dalle 17,30, nel rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza anti-covid, è inoltre in programma una lettura di brani di autori vicentini a cura di Silvia Boeche.

All’iniziativa aderisce attivamente l’Associazione “Amici del Museo Zannato”, portando un proprio contributo organizzativo e la presenza di un proprio socio che si affiancherà al personale della biblioteca.

Per arricchire ulteriormente l’evento di elementi di richiamo per un pubblico più ampio, sarà presente nel parcheggio della biblioteca adiacente al giardino, il servizio della “Piccola Osteria Itinerante”, che fornirà ristorazione al pubblico, senza oneri per il Comune.