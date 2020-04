La lettera delle mille mamme venete: “Lezioni scolastiche all’aperto per i bambini”

C’è un gruppo Facebook che sta raccogliendo ansie e preoccupazioni di centinaia di famiglie venete, preoccupate per la ripartenza e le ripercussioni con le scuole ancora chiuse fino a data da destinarsi. Si chiama “Il cantiere delle donne” ed è stato creato lo scorso mese di gennaio: oggi la sua storia e le iniziative che ne stanno scaturendo sono ben raccontate da La Repubblica di oggi. Da qualche giorno, infatti, il gruppo è diventato un punto di riferimento in Veneto per i genitori che non ce la fanno a far fronte a figli e lavoro, con scuole chiuse e i lavori in ripartenza. Lunedì mattina il gruppo è riuscito a fare arrivare a Luca Zaia una domanda durante la conferenza stampa e, da quel momento, è stata un’esplosione di iscrizioni e richieste. “Al momento accettiamo soltanto donne, per questioni di censimento. Perché è chiaro che siamo noi le più esposte in questa fase”, dice a La Repubblica Micaela Faggiani, giornalista padovana, tra le cinque fondatrici del gruppo. Le richieste che arrivano si somigliano tutte, da quando è venuto a mancare il “welfare incentrato sui nonni”.

“Con le richieste che ci arrivano abbiamo già un campionario vasto di esigenze”, racconta ancora Micaela Faggiani. E quindi, ecco la lista dell’indispensabile: mascherine su misura per i bambini, farli tornare a scuola appena farà un po’ più caldo con lezioni all’aperto, creare gruppi ristretti di massimo tre bimbi con una baby-sitter o anche una maestra condivisa da poche famiglie. Queste sono solo alcune delle proposte che, in queste ore, stanno arrivando al gruppo veneto. “Il nostro obiettivo è portare tutta la documentazione al governatore Zaia e all’assessora Elena Donazzan, nella speranza di trovare una soluzione” – conclude Faggiani.